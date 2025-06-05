İnci Türkay, Defne Joy Foster'ın ölümünden 2 saat öncesini anlattı

Sihirli Annem ekibinden İnci Türkay, Jess Molho ve yönetmen Mustafa Kotan Saba Tümer sunuculuğunu üstlendiği 'Saba Tümer'le' programına konuk oldu .İnci Türkay, o dönem komşu olan Defne Joy Foster'ın ölümünden 2 saat öncesini anlattı.

Özge Çolak

Özge Çolak
1 / 7
İnci Türkay, Defne Joy Foster'ın ölümünden 2 saat öncesini anlattı - Resim : 1

Yayınlandığı döneme damgasını vuran Sihirli Annem dizisi aynı oyuncularla yeniden sinemaya uyarlandı. Sihirli Annem Hepimiz Biriz sinema filmiyle izleyicisiyle buluşarak ilk hafta iyi bir izlenme elde etti. 

2 / 7
İnci Türkay, Defne Joy Foster'ın ölümünden 2 saat öncesini anlattı - Resim : 2

2011 yılında hayatını kaybeden Defne Joy Foster da yapay zekayla filme dahil edildi.

3 / 7
İnci Türkay, Defne Joy Foster'ın ölümünden 2 saat öncesini anlattı - Resim : 3

Sihirli Annem ekibinden İnci Türkay, Jess Molho ve yönetmen Mustafa Kotan Saba Tümer sunuculuğunu üstlendiği 'Saba Tümer'le' programına konuk oldu. 

4 / 7
İnci Türkay, Defne Joy Foster'ın ölümünden 2 saat öncesini anlattı - Resim : 4

Dizinin oyuncuları katıldıkları programda samimi açıklamalarda bulundu. İnci Türkay, o dönem komşu olan Defne Joy Foster'ın ölmeden 2 saat önce kendisine geldiğini anlattı.