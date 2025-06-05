İnci Türkay, Defne Joy Foster'ın ölümünden 2 saat öncesini anlattı
Sihirli Annem ekibinden İnci Türkay, Jess Molho ve yönetmen Mustafa Kotan Saba Tümer sunuculuğunu üstlendiği 'Saba Tümer'le' programına konuk oldu .İnci Türkay, o dönem komşu olan Defne Joy Foster'ın ölümünden 2 saat öncesini anlattı.
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Yayınlandığı döneme damgasını vuran Sihirli Annem dizisi aynı oyuncularla yeniden sinemaya uyarlandı. Sihirli Annem Hepimiz Biriz sinema filmiyle izleyicisiyle buluşarak ilk hafta iyi bir izlenme elde etti.
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2011 yılında hayatını kaybeden Defne Joy Foster da yapay zekayla filme dahil edildi.
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Sihirli Annem ekibinden İnci Türkay, Jess Molho ve yönetmen Mustafa Kotan Saba Tümer sunuculuğunu üstlendiği 'Saba Tümer'le' programına konuk oldu.
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Dizinin oyuncuları katıldıkları programda samimi açıklamalarda bulundu. İnci Türkay, o dönem komşu olan Defne Joy Foster'ın ölmeden 2 saat önce kendisine geldiğini anlattı.