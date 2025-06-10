Inna, tatil için Türkiye'yi tercih etti!

Romanyalı dünyaca ünlü şarkıcı Inna, havaların ısınmasıyla birlikte tatil planlarını Türkiye'de hayata geçirdi. Sosyal medya hesabından bikinili bir videosunu "Selam Türkiye" notuyla paylaşan Inna, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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Inna, tatil için Türkiye'yi tercih etti! - Resim : 1

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte ünlüler birer birer tatil rotalarını belirlemeye başladı. Bu isimlere son olarak dünyaca ünlü Rumen şarkıcı Inna da katıldı.

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Inna, tatil için Türkiye'yi tercih etti! - Resim : 2

Güzelliği ve enerjik sahne performanslarıyla tanınan Inna, bu yılki tatil tercihini Türkiye'den yana kullandı. 

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Inna, tatil için Türkiye'yi tercih etti! - Resim : 3

Sosyal medya hesabından bikinili bir videosunu paylaşan ünlü isim, gönderisine "Selam Türkiye" notunu ekledi. 

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Inna, tatil için Türkiye'yi tercih etti! - Resim : 4

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşımda Inna'nın fit  ve neşeli hali dikkat çekti. 