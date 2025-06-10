Inna, tatil için Türkiye'yi tercih etti!
Romanyalı dünyaca ünlü şarkıcı Inna, havaların ısınmasıyla birlikte tatil planlarını Türkiye'de hayata geçirdi. Sosyal medya hesabından bikinili bir videosunu "Selam Türkiye" notuyla paylaşan Inna, kısa sürede binlerce beğeni aldı.
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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte ünlüler birer birer tatil rotalarını belirlemeye başladı. Bu isimlere son olarak dünyaca ünlü Rumen şarkıcı Inna da katıldı.
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Güzelliği ve enerjik sahne performanslarıyla tanınan Inna, bu yılki tatil tercihini Türkiye'den yana kullandı.
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Sosyal medya hesabından bikinili bir videosunu paylaşan ünlü isim, gönderisine "Selam Türkiye" notunu ekledi.
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Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşımda Inna'nın fit ve neşeli hali dikkat çekti.