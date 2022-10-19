Instagram ve Twitter'da banlanan Kanye West, kendine sosyal medya platformu alıyor!

Yakın zamanda tüm sosyal medya hesapları kapanan Kanye West, sosyal medya platformu Parler'ı satın almak için harekete geçti.

Platformu bünyesinde bulunduran Parlement Technologies yaptığı açıklamada anlaşmanın tüm seslerin memnuniyetle karşılandığı iptal edilemez bir ekosistem yaratılmasına yardımcı olacağını söyledi.

Açıklamada West'in platformu hedeflerine ulaştıracağı vurgulandı. Twitter'ı alması gündemde olan Elon Musk ise West'le ortaklık yapabileceklerine dair esprili bir paylaşım yaptı. Musk kısa süre sonra paylaşımını sildi.

2018 yılında kurulan sosyal medya platformunun şu anda başta Trump destekçileri olmak üzere 15 milyon kullanıcıya sahip olduğu biliniyor.