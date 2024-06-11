İrem Derici: "Çocuklara katlanamıyorum, sürekli ağlayan bir şeye tahammülüm yok"
Geçtiğimiz günlerde 'başlarım erkeklere, erkolar kapatılsın' açıklamasında bulunan İrem Derici bu sefer de çocuk sahibi olma fikriyle ilgili konuştu.
Şarkıları çok sevilen ve sık sık özel hayatıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı İrem Derici, "çocuk" açıklaması ile gündeme bomba gibi düştü.
Ekol TV’ye konuşan şarkıcı, çocuklara tahammül edemediğini söyledi: “Hiç çocuk hasretim yok. Çocuklara katlanamıyorum. Sürekli ağlayan ve derdini ağlayarak anlatan bir şeye tahammülüm yok. Yapmayacağım da. Zaten 37 oldum, muhtemelen yumurtalar da artık ‘Bay bay bir tanem, sana çocuk mocuk yok’ diyor. İstemiyorum.”
Muhabirin "Etrafta küçük İrem Dericiler olur" demesi üzerine ünlü şarkıcı, "Sonra bütün hepsini estetikle toplatmak için bütün paramı vereceğim. Baksana benim 10 yıl önceki halime, şu an ki halimle doğacaksa yapayım hemen bir tane. Bir de bakacak birini bulmam lazım ben bakamam" dedi.
Derici, aşk hayatı ve erkekler hakkındaki soruya verdiği yanıtla da güldürdü:
“Erkolar kapatılsın. ‘Uzun süre yanımda bir erko göremeyeceksiniz’ deyip 3 gün sonra biriyle çıktım mı dudak dudağa? Yaparım bu arada, hiçbir şeyin garantisini vermiyorum. Ama milletin ‘Ne ara başladın, ne ara bitirdin’ demesi beni çok üzmeye başladı.”