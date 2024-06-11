İrem Derici: "Çocuklara katlanamıyorum, sürekli ağlayan bir şeye tahammülüm yok"

Muhabirin "Etrafta küçük İrem Dericiler olur" demesi üzerine ünlü şarkıcı, "Sonra bütün hepsini estetikle toplatmak için bütün paramı vereceğim. Baksana benim 10 yıl önceki halime, şu an ki halimle doğacaksa yapayım hemen bir tane. Bir de bakacak birini bulmam lazım ben bakamam" dedi.