İrem Derici hastalığını açıkladı: Uyurgezerlik var bende, tedavi olacağım

Milliyetin haberine göre ünlü şarkıcı önceki gün Bebek'te görüntülendi. Çıkışta bitkin haliyle dikkat çeken İrem Derici, "Konser günü talihsizlik yaşadık. Dudağıma bakın, kafa da şiş. Uyurgezerlik var bende. Kendi evim olmayan yerlerde kalınca böyle şeyler olabiliyor. Ambulans falan geldi. Orada hastaneye gittim bir şey çıkmadı. Dönünce İstanbul'a yine gittim. Bir sorun yok dediler. Uyurgezerlik ile ilgili bir çok programda anlattım zaten. Başka odada uyandığım oluyor. Bunun tedavisi varmış, tedaviye başlayacağım" dedi.