İrem Derici hastalığını açıkladı: Uyurgezerlik var bende, tedavi olacağım
Ünlü şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz günlerde Adana'daki konserinden önce düşüp kafasını yere çarptı. Hastalığını açıklayan ünlü isim, tedavi göreceğini söyledi.
İrem Derici geçen hafta konser için gittiği Adana'da talihsiz bir kaza yaşamıştı. Otelde düşerek kafasını yere çarpan Derici apar topar hastaneye kaldırılmıştı.
Milliyetin haberine göre ünlü şarkıcı önceki gün Bebek'te görüntülendi. Çıkışta bitkin haliyle dikkat çeken İrem Derici, "Konser günü talihsizlik yaşadık. Dudağıma bakın, kafa da şiş. Uyurgezerlik var bende. Kendi evim olmayan yerlerde kalınca böyle şeyler olabiliyor. Ambulans falan geldi. Orada hastaneye gittim bir şey çıkmadı. Dönünce İstanbul'a yine gittim. Bir sorun yok dediler. Uyurgezerlik ile ilgili bir çok programda anlattım zaten. Başka odada uyandığım oluyor. Bunun tedavisi varmış, tedaviye başlayacağım" dedi.
Derici, boynundaki anahtar kolyesi hakkında, "Kalbinizin anahtarı mı?" sorusuna, "Kalbimin anahtarını ne yapmışım? Hayatımda birisi mi varmış. Ben düşünce unuttum, benden fazla takip ediyorsunuz her şeyi. Ayrılmadık Allah korusun. Ağzımızı hayıra açıyoruz." diyerek güldü.