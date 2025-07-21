İrem Derici, ilişkisine bir şans daha verdi! Sevgilisi ile yeni kareler yayınladı

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada birbirlerini takibi bırakmalarıyla ayrılık iddiaları gündeme gelen Derici ve Kunukcu ilişkisinde İrem Derici, o dönem yaptığı açıklamada "Şu anda ne olduğumuz belli değil açıkçası, bir havada durumumuz var. Biraz birbirimizi rahat bırakalım dedik. Ben koç burcuyum, ikinci plana düşünce kafam gidiyor. Ara verdik diyebiliriz. İnşallah hüsranla biten bir ara olmaz. Muhabbetteyiz ama görüşmüyoruz diyelim" ifadelerini kullanmıştı.