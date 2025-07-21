İrem Derici, ilişkisine bir şans daha verdi! Sevgilisi ile yeni kareler yayınladı
Şarkıları, sahne performansları ve cesur açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici, DJ Melih Kunukcu ile ilişkilerine bir kez daha şans verdi. Bir süre ayrı kaldıktan sonra yeniden bir araya gelen ünlü çiftten, uzun bir aranın ardından yeni bir paylaşım geldi.
Yaşadığı aşklarla sık sık gündeme gelen şarkıcı İrem Derici ve kendisinden 25 yaş küçük DJ sevgilisi Melih Kunukcu, kısa süren ayrılıklarının ardından yeniden bir araya geldi.
Çift, barıştıklarını Alaçatı tatilinde dudak dudağa paylaştıkları fotoğrafla ilan etti.
Geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada birbirlerini takibi bırakmalarıyla ayrılık iddiaları gündeme gelen Derici ve Kunukcu ilişkisinde İrem Derici, o dönem yaptığı açıklamada "Şu anda ne olduğumuz belli değil açıkçası, bir havada durumumuz var. Biraz birbirimizi rahat bırakalım dedik. Ben koç burcuyum, ikinci plana düşünce kafam gidiyor. Ara verdik diyebiliriz. İnşallah hüsranla biten bir ara olmaz. Muhabbetteyiz ama görüşmüyoruz diyelim" ifadelerini kullanmıştı.
Ancak bu ayrılık süreci kısa sürdü. İrem Derici, Melih Kunukcu ile Alaçatı'da çıktığı tatilde dudak dudağa çektirdikleri fotoğrafı "P.S. Ayrılamadılar, 366. gün" notuyla paylaşarak ilişkilerinin devam ettiğini duyurdu.