İrem Derici: Kendimden yaşça genç erkeklerden hoşlanıyorum

'KENDİMDEN YAŞÇA GENÇ ERKEKLERDEN HOŞLANIYORUM'

Konserin ilerleyen saatlerinde seyircilerle özel hayatı hakkında konuşan Derici, “Kendimden yaşça genç olan erkeklerden hoşlanıyorum. Niye bilmiyorum. Ama bazılarınız o kadar büyük gösteriyor ki geçenlerde 2003 doğumlu bir gence yürüyordum. 2003’te ben 16 yaşındaydım. Manyak mısınız ulan? Vazgeçtim gençlerden” yorumunu yaptı.