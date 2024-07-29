İrem Derici: Kendimden yaşça genç erkeklerden hoşlanıyorum

Haftasonu Çeşme'de konser veren İrem Derici, izlemeye gelen seyircilerle özel hayatı hakkında dertleşti.

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İrem Derici: Kendimden yaşça genç erkeklerden hoşlanıyorum - Resim : 1

Alaçatı'da sevenlerinin karşısına bikini üstüyle çıkan İrem Derici, hareketli parçalardan oluşan bir repertuar sundu.

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İrem Derici: Kendimden yaşça genç erkeklerden hoşlanıyorum - Resim : 2

'KENDİMDEN YAŞÇA GENÇ ERKEKLERDEN HOŞLANIYORUM'

Konserin ilerleyen saatlerinde seyircilerle özel hayatı hakkında konuşan Derici, “Kendimden yaşça genç olan erkeklerden hoşlanıyorum. Niye bilmiyorum. Ama bazılarınız o kadar büyük gösteriyor ki geçenlerde 2003 doğumlu bir gence yürüyordum. 2003’te ben 16 yaşındaydım. Manyak mısınız ulan? Vazgeçtim gençlerden” yorumunu yaptı.

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İrem Derici: Kendimden yaşça genç erkeklerden hoşlanıyorum - Resim : 3

"BENDEN SELAM SÖYLEYİN AŞKLARIMA"

Sezen Aksu’nun “Ne kavgam bitti ne sevdam” parçasını söyleyen ünlü şarkıcı, parça içerisinde yer alan “Benden selam söyleyin bütün aşklarıma” sözlerine ithafen “Aşk geçmişim çok kabarık. Buradan eski aşklarıma selam söylemeye kalksam 3 hafta sürer” dedi.

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İrem Derici: Kendimden yaşça genç erkeklerden hoşlanıyorum - Resim : 4

Bir ara ateşli aşk parçalarına yer veren Derici, dinleyicilere “Yollu şarkılarını bilir misiniz? O kategoride bir liste yapıyorum her konserinde. Yakında dijital müzik platformlarında da bunu paylaşacağım. Gelmiş geçmiş en yollu, en şehvetli şarkılar olacak o listede” şeklinde konuştu.