İrem Derici: Kendimden yaşça genç erkeklerden hoşlanıyorum

Alaçatı'da sevenlerinin karşısına bikini üstüyle çıkan İrem Derici, hareketli parçalardan oluşan bir repertuar sundu.
'KENDİMDEN YAŞÇA GENÇ ERKEKLERDEN HOŞLANIYORUM'
Konserin ilerleyen saatlerinde seyircilerle özel hayatı hakkında konuşan Derici, “Kendimden yaşça genç olan erkeklerden hoşlanıyorum. Niye bilmiyorum. Ama bazılarınız o kadar büyük gösteriyor ki geçenlerde 2003 doğumlu bir gence yürüyordum. 2003’te ben 16 yaşındaydım. Manyak mısınız ulan? Vazgeçtim gençlerden” yorumunu yaptı.
"BENDEN SELAM SÖYLEYİN AŞKLARIMA"
Sezen Aksu’nun “Ne kavgam bitti ne sevdam” parçasını söyleyen ünlü şarkıcı, parça içerisinde yer alan “Benden selam söyleyin bütün aşklarıma” sözlerine ithafen “Aşk geçmişim çok kabarık. Buradan eski aşklarıma selam söylemeye kalksam 3 hafta sürer” dedi.
Bir ara ateşli aşk parçalarına yer veren Derici, dinleyicilere “Yollu şarkılarını bilir misiniz? O kategoride bir liste yapıyorum her konserinde. Yakında dijital müzik platformlarında da bunu paylaşacağım. Gelmiş geçmiş en yollu, en şehvetli şarkılar olacak o listede” şeklinde konuştu.