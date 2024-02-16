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İrem Derici sevgilisine yaklaşan kadına sahneden müdahale etti: Manitama yaklaşma, sinek bile değse kıskanıyorum
Şarkıcı İrem Derici geçtiğimiz aylarda Gökhan Fırat ile aşk yaşadığını duyurmuştu. Önceki akşam İzmir’de sahne alan İrem Derici sahnede olduğu anlarda kıskançlık krizine girerek uyarıda bulundu.
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Şimdilerde Gökhan Fırat'la beraber olan İrem Derici, yine çok aşık olduğu sevgilisini gözünün önünden ayırmıyor Derici, konserinde yaptığı hareketle gündem oldu.
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Son konserine de sevgilisini yanında götüren Derici, sevgilisine yaklaşan kadını sahneden uyararak "Benim manitaya yaklaşma!” uyarısında bulundu.
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Şarkılara uyarı yapmak için kısa bir ara veren Derici, "Kırmızılı kadın benim manitaya çok yaklaşmazsan iyi olur. Gökhan’a sinek bile değdiğinde sinirim bozuluyor." ifadelerini kullandı.
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