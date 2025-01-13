İrem Derici, talihsiz kazayla sevenlerini korkuttu! Konseri iptal edildi

Derici, "Sabaha karşı talihsiz bir şekilde düştüm ve kafamı yere vurdum. Ambulans geldi, hastanede müşahede altında kaldım. Tomografi temiz çıktı şükür ama aklımız çıktı. İstanbul'a dahi dönemedim daha. Öyle bir ağrı, kafada deli gibi şişlik, baş dönmesi... Yani yırttık yine, çok daha beteri olabilirdi" ifadelerini kullandı.