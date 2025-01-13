İrem Derici, talihsiz kazayla sevenlerini korkuttu! Konseri iptal edildi
Ünlü şarkıcı İrem Derici, geçirdiği kaza sonucu Mersin'de vereceği konseri iptal etti.
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden İrem Derici, konser için bulunduğu Adana'da düşerek kafasını yere çarptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan şarkıcıya, tomografi çekildi.
İrem Derici yaşadığı kazanın ardından Instagram hesabından açıklama yaptı.
Derici, "Sabaha karşı talihsiz bir şekilde düştüm ve kafamı yere vurdum. Ambulans geldi, hastanede müşahede altında kaldım. Tomografi temiz çıktı şükür ama aklımız çıktı. İstanbul'a dahi dönemedim daha. Öyle bir ağrı, kafada deli gibi şişlik, baş dönmesi... Yani yırttık yine, çok daha beteri olabilirdi" ifadelerini kullandı.
Talihsiz kaza nedeniyle Mersin'de planlanan konserini iptal etmek zorunda kaldığını açıklayan ünlü şarkıcı, hayranlarından özür diledi ve sağlık durumunun iyileşmesinin ardından etkinliklerine devam edeceğini belirtti.