İrem Derici ve sevgilisi arasındaki yaş farkı ortaya çıktı

Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir canlı yayında aşkını açıklayan İrem Derici "Hayatımda biri var. Hassas bir dönemden geçiyoruz. Sevmek ve sevilmek muhteşem şeyler. Çok sevilmeyi aradım, istedim ama bulamadım. Şu an bir sevgilim var. Sonraki geldiğimde bu konuyu güzel güzel konuşalım. Evliliğim erken verilmiş bir karardı. Evlilikle başa çıkamadım. Hiçbir şey için pişman değilim." ifadelerini kullanmıştı.