İrem Derici ve sevgilisi arasındaki yaş farkı ortaya çıktı
Geçtiğimiz günlerde DJ Melih Kunukcu ile aşk yaşadığını herkese ilan eden İrem Derici ile sevgilisinin yaş farkı belli oldu.
Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir canlı yayında aşkını açıklayan İrem Derici "Hayatımda biri var. Hassas bir dönemden geçiyoruz. Sevmek ve sevilmek muhteşem şeyler. Çok sevilmeyi aradım, istedim ama bulamadım. Şu an bir sevgilim var. Sonraki geldiğimde bu konuyu güzel güzel konuşalım. Evliliğim erken verilmiş bir karardı. Evlilikle başa çıkamadım. Hiçbir şey için pişman değilim." ifadelerini kullanmıştı.
Bu açıklamaların ardından kısa bir süre sonra İrem Derici, Instagram hesabından aşkını ilan etmişti.
DJ Melih Kunukcu ile aşk yaşamaya başlayan ünlü isim peş peşe fotoğraflarını paylaşmıştı.
YAŞ FARKI 12'MİŞ...
Bir programa katılan ünlü şarkıcı İrem Derici, yeni sevgilisi Melih Kunukcu'nun 25 yaşında olduğunu belirtti. Çiftin arasında 12 yaş olduğu öğrenildi.