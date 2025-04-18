İrem Helvacıoğlu'ndan müjdeli haber! Anne oluyor
“Sen Anlat Karadeniz” dizisi ile ünlenen oyuncu İrem Helvacıoğlu, anne olmaya hazırlanıyor. Güzel oyuncunun 3 aylık hamile olduğu iddia edildi.
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'Sen Anlat Karadeniz' dizisi ile ismini geniş bir hayran kitlesi yakalayan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
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Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, bir süredir birlikte olduğu Ural Kaspar ile geçtiğimiz yıl dünyaevine girdi.
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Hürriyet'te yer alan habere göre İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar çiftinden müjdeli haber geldi. Güzel oyuncunun 3 aylık hamile olduğu iddia edildi.
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Helvacıoğlu, müjdeli haberi yakın dostlarıyla paylaştı. Çift bebeklerinin cinsiyetini ise henüz öğrenmedi.