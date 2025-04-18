İrem Helvacıoğlu'ndan müjdeli haber! Anne oluyor

“Sen Anlat Karadeniz” dizisi ile ünlenen oyuncu İrem Helvacıoğlu, anne olmaya hazırlanıyor. Güzel oyuncunun 3 aylık hamile olduğu iddia edildi.

Elele Online

Elele Online
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İrem Helvacıoğlu'ndan müjdeli haber! Anne oluyor - Resim : 1

'Sen Anlat Karadeniz' dizisi ile ismini geniş bir hayran kitlesi yakalayan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.  

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İrem Helvacıoğlu'ndan müjdeli haber! Anne oluyor - Resim : 2

 Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, bir süredir birlikte olduğu Ural Kaspar ile geçtiğimiz yıl dünyaevine girdi.

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İrem Helvacıoğlu'ndan müjdeli haber! Anne oluyor - Resim : 3


Hürriyet'te yer alan habere göre İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar çiftinden müjdeli haber geldi. Güzel oyuncunun 3 aylık hamile olduğu iddia edildi.

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İrem Helvacıoğlu'ndan müjdeli haber! Anne oluyor - Resim : 4

Helvacıoğlu, müjdeli haberi yakın dostlarıyla paylaştı. Çift bebeklerinin cinsiyetini ise henüz öğrenmedi. 