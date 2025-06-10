İrem Helvacıoğlu'ndan yeni hamilelik pozları
Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, ilk kez anne olmanın heyecanını yaşıyor. Hamileliğinde ilerleyen süreçlere giren ünlü oyuncu, belirginleşen karnıyla verdiği pozları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Instagram üzerinden yaptığı bu özel paylaşım, kısa sürede büyük ilgi gördü. Helvacıoğlu’nun mutluluğu yüzünden okunurken, hayranları da ünlü oyuncuya tebrik mesajları yağdırdı.
‘Sen Anlat Karadeniz’ dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesi edinen ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, özel hayatıyla da gündemde kalmaya devam ediyor. Başarılı oyuncu, geçtiğimiz yıl Ekim ayında bir süredir birlikte olduğu Ural Kaspar ile nikâh masasına oturdu. Çiftin sade ve şık bir törenle gerçekleştirdiği evlilik, magazin dünyasında büyük ilgi görmüştü.
Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla, bebeğinin cinsiyetini duyuran Helvacıoğlu, bir kız çocuğu beklediğini açıklamış oldu. Güzel oyuncunun bu müjdeli haberi, hayranları tarafından büyük sevinçle karşılandı.
35 yaşındaki oyuncu İrem Helvacıoğlu, hamilelik sürecine dair yeni karelerini sosyal medya hesabından paylaşmayı sürdürüyor.
İlk kez anne olmaya hazırlanan Helvacıoğlu, son olarak Instagram hesabında yayınladığı hamilelik pozlarıyla dikkat çekti.