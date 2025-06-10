İrem Helvacıoğlu'ndan yeni hamilelik pozları

‘Sen Anlat Karadeniz’ dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesi edinen ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, özel hayatıyla da gündemde kalmaya devam ediyor. Başarılı oyuncu, geçtiğimiz yıl Ekim ayında bir süredir birlikte olduğu Ural Kaspar ile nikâh masasına oturdu. Çiftin sade ve şık bir törenle gerçekleştirdiği evlilik, magazin dünyasında büyük ilgi görmüştü.