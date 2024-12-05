İrfan Can Kahveci'nin lüks evi sosyal medyada gündem oldu

İrfan Can Kahveci'nin, edxwsdc Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'in YouTube'daki 'Yenge FC' programına konuk olan eşi Gözde Kahveci, evlerinin kapılarını ilk kez izleyicilere açtı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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İrfan Can Kahveci'nin lüks evi sosyal medyada gündem oldu - Resim : 1

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'in YouTube'da yayınlanan 'Yenge FC' programına konuk olan Gözde Kahveci, evlerinin kapılarını ilk kez kameralara açıp ilişkilerine dair samimi açıklamalar yaptı. 

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İrfan Can Kahveci'nin lüks evi sosyal medyada gündem oldu - Resim : 2

İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci, evlerinin salonunu, mutfağını ve çocuk odasını gezdirdi.

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İrfan Can Kahveci'nin lüks evi sosyal medyada gündem oldu - Resim : 3

Programın tüm bölümlerinde olduğu gibi bu bölümde de yorumlar adeta yağdı; ancak bu kez çoğu olumlu oldu...

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İrfan Can Kahveci'nin lüks evi sosyal medyada gündem oldu - Resim : 4

Demirel'in sunduğu programda Kahveci çiftinin konuk edildiği bölüm, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.