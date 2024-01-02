İsmail Hacıoğlu eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı! Yeni yılı birlikte karşıladılar

Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 2016 yılında Duygu Kaya Kumarki ile nikah masasına oturmuş, bu evlilikten Yemin adında bir de kızları olmuştu. Çift 2020 yılında anlaşmalı olarak boşandı. Ayrılığın ardından İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran ve Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşadı ancak iki ilişkisinde de mutluluğu yakalayamadı. Bir süredir yalnız olan ünlü isim, eski eşiyle barıştı.

YENİ YILI BİRLİKTE KARŞILADILAR

Hacıoğlu, eski eşi Kumarki ile barıştı. Çift, 2024 yılını birlikte karşıladı. Duygu Kaya Kumarki, İsmail Hacıoğlu ile birlikte çekilen görüntülerini, sosyal medya hesabından "2024 gönlümüzden geçtiği gibi geçsin" mesajıyla paylaştı.

"SENİ DAİMA SEVECEĞİM"

Öte yandan 40 yaşındaki Kumarki, geçtiğimiz kasım ayında Hacığlu'nun doğum gününü kutlamış, bu hareketiyle görenlerin kafasını karıştırmıştı. Ünlü ismin mesajında ise şu ifadeler yer almıştı:

'Yarası baba olan kız çocukları iyileşmez' diyordu şair... Sen Yemin’in yüreğinde çiçek gibi açtın. En uslanmaz, ele avuca sığmaz halinde duruldun hep onu görünce... Avuçlarının içinde sıkmadan korumaya çalıştın ve hala... Yüreğinin aydınlığını bilirim. Karartma ışıklarını... Hatalarınla, doğrularınla, dağıttıkların ve inşa ettiklerinle... Göz yaşların, bazen öfkenle... Dilin başka dediği zaman yine de sırtımızdan eksik etmediğin elinle... İyi ki varsın, iyi ki doğdun. Ailece nice güzel yaşların olsun. Seni hep çok sevdim ve daima seveceğim...