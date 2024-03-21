İsmail Hacıoğlu'nun acı günü... 'Hayatıma hangi kadın girse gözleri sendi'

İsmail Hacıoğlu'nun annesi Gökçen Hacıoğlu vefat etti. Oyuncu, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

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İsmail Hacıoğlu'nun acı günü... 'Hayatıma hangi kadın girse gözleri sendi' - Resim : 1

Son olarak Cem Karaca'nın Gözyaşları filminde Cem Karaca'ya hayat veren İsmail Hacıoğlu'nun annesi Gökçen Hacıoğlu vefat etti. Hacıoğlu annesini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşarken duygularını da sosyal medyadan paylaştı.

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İsmail Hacıoğlu'nun acı günü... 'Hayatıma hangi kadın girse gözleri sendi' - Resim : 2

"GÜLE GÜLE MENEKŞE GÖZLÜM"

Annesinin mezarını paylaşan İsmail Hacıoğlu daha sonra bir paylaşım daha yaparak şunları yazdı:

Hayatıma hangi kadın girse gözleri sendi biliyor musun…Güle güle menekşe gözlüm… Çok sevdim seni ve hep seveceğim ve geleceğim….

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İsmail Hacıoğlu'nun acı günü... 'Hayatıma hangi kadın girse gözleri sendi' - Resim : 3

Ünlü oyuncunun vefat eden annesine vedası yürek burktu. Oyuncunun paylaşımına sessiz kalamayan Emre Altuğ, "Kardeşim başın sağ olsun" yorumunu yaptı.