İsmail Hacıoğlu'nun acı günü... 'Hayatıma hangi kadın girse gözleri sendi'

"GÜLE GÜLE MENEKŞE GÖZLÜM"

Annesinin mezarını paylaşan İsmail Hacıoğlu daha sonra bir paylaşım daha yaparak şunları yazdı:

Hayatıma hangi kadın girse gözleri sendi biliyor musun…Güle güle menekşe gözlüm… Çok sevdim seni ve hep seveceğim ve geleceğim….