İstanbul'da şiddetli deprem sonrası ünlü isimler korku dolu anları paylaştı
İstanbul dün Silivri açıklarında 3,9 büyüklüğünde depremin ardından İstanbul'da 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Ünlü isimler deprem sırasında yaşadıklarını sosyal medya hesaplarında takipçileri ile paylaştı.
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Ece Erken
"Çok kötü sallandık, çok geçmiş olsun."
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Deniz Seki
"Ben böyle bir sallanma görmedim, durmadı şiddeti durmadı. Allah beterinden saklasın. Geçmiş olsun hepimize."
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Şevval Sam
"Geçmiş olsun İstanbul. Umuyorum deprem gerçeği çok daha acı tablolar yaratmadan gerekli önlemler hızla alınır."
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Aras Bulut İynemli
"Geçmiş olsun, Allah korusun"