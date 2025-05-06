İşte Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın oğlu Mylan bebek...
29 Ocak'ta anne-baba olma sevincini yaşayan oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu Yusuf Yazıcı çiftinin oğlu Mylan ilk kez kamera karşısına çıktı.
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Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaevine giren Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı, kısa bir süre sonra bebek müjdesi vermişti.
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Çift 29 Ocak tarihinde de ilk defa anne baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Ve sonrasında bebeklerinin isminin 'Mylan Yazıcı' olduğunu açıklamışlardı.
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Bu sezon başında Olympiakos’a transfer olan ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı, Yunan ekibindeki ilk yılında şampiyonluk mutluluğu yaşadı.
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Şampiyonluk kutlamasında oğlu Mylan Yazıcı'nın fotoğrafını paylaşan ünlü futbolcu binlerce beğeni aldı.