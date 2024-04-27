İşte Milli voleybolcu Zehra Güneş'in sabah kahvaltısı

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Sakatlığı için İtalya'daki bir fizik tedavi merkezine giden Güneş'in tedavisi devam ediyor. Ünlü voleybolcu "Günaydın" notu ile yaptığı paylaşımla gündem oldu.
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Kariyeri ve özel hayatıyla gündemde düşmeyen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve VakıfBank'ın parlayan yıldızı Zehra Güneş, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında geliyor.
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Ünlü voleybolculunun bir öğününü paylaştığı gönderisinde tabağındakiler ve içeceği dikkat çekti.
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Zehra Güneş'e sosyal medyada; "Aşırı sağlıklı besleniyor", "Böyle doyulur mu?" gibi yorumlar yapıldı.