İşte Milli voleybolcu Zehra Güneş'in sabah kahvaltısı

Hem A Milli Voleybol Takımı'nda hem de Vakıfbank'taki başarılı performansıyla göz dolduran Zehra Güneş, sosyal medya hesabından sabah kahvaltısını paylaştı.

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İşte Milli voleybolcu Zehra Güneş'in sabah kahvaltısı - Resim : 1

Sakatlığı için İtalya'daki bir fizik tedavi merkezine giden Güneş'in tedavisi devam ediyor. Ünlü voleybolcu "Günaydın" notu ile yaptığı paylaşımla gündem oldu.

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İşte Milli voleybolcu Zehra Güneş'in sabah kahvaltısı - Resim : 2

Kariyeri ve özel hayatıyla gündemde düşmeyen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve VakıfBank'ın parlayan yıldızı Zehra Güneş, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında geliyor.

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İşte Milli voleybolcu Zehra Güneş'in sabah kahvaltısı - Resim : 3

Ünlü voleybolculunun bir öğününü paylaştığı gönderisinde tabağındakiler ve içeceği dikkat çekti. 

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İşte Milli voleybolcu Zehra Güneş'in sabah kahvaltısı - Resim : 4

Zehra Güneş'e sosyal medyada; "Aşırı sağlıklı besleniyor", "Böyle doyulur mu?" gibi yorumlar yapıldı.