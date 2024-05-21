İşte sessizce evlenen Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'dan düğün fotoğrafları

Fransa'nın Lille takımında oynayan futbolcu Yusuf Yazıcı ile uzun bir süredir birliktelik yaşayan oyuncu Melisa Aslı Pamuk, geçtiğimiz gün sessiz bir şekilde dünya evine girdiler. Herkes nikah ile ilgili detayları merak ederken ünlü oyuncu sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.