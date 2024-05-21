İşte sessizce evlenen Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'dan düğün fotoğrafları
Bir yılı aşkın süredir birlikte olan oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu Yusuf Yazıcı geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız evlenmişti. Ünlü oyuncu sosyal medyasından nikah fotoğrafları paylaştı.
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Fransa'nın Lille takımında oynayan futbolcu Yusuf Yazıcı ile uzun bir süredir birliktelik yaşayan oyuncu Melisa Aslı Pamuk, geçtiğimiz gün sessiz bir şekilde dünya evine girdiler. Herkes nikah ile ilgili detayları merak ederken ünlü oyuncu sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
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BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU
5.3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yüzük taktığı ve tepside türk kahvesi taşıdığı anları paylaşan güzel oyuncuya, kısa sürede 300 binden fazla beğeni geldi.
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Evlendiği gibi sosyal medyada soyadını değiştiren Melisa Aslı Pamuk'un "Bir zamanlar..." mesajını yazdığı gönderisine; binlerce yorum yapıldı.
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