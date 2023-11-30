İşte Spotify'da 2023 yılının en çok dinlenen sanatçıları, şarkıları ve albümleri

Simge’den Aşkın Olayım, 2023’ün en çok dinlenen şarkısı oldu

Futbolseverlerle arasında müstesna bir bağ kurmayı başaran Galatasaraylı futbolcu Icardi ile adeta özdeşleşen Simge’den Aşkın Olayım, bu yılın en çok dinlenen şarkılar listesinin zirvesine oturdu.

Semicenk ve Reymen’den Yana Yana en çok dinlenen şarkılar listesinde ikinci sıraya yerleşirken Lvbel C5 ve Güneş’ten NKBİ X YAPAMAM - Remix, üçüncü sırada yer aldı. Onları AFFETMEM ile BLOK3 dördüncü; Pişman Değilim ile Semicenk ve Doğu Swag ise beşinci sıradan takip etti.