İşte Spotify'da 2023 yılının en çok dinlenen sanatçıları, şarkıları ve albümleri

Yılın büyük bir merak ve heyecanla beklenen anı nihayet geldi ve Spotify, 2023 Yılın Özeti’ni yayınladı. Bu yıla Semicenk en çok dinlenen sanatçı oluşu ve en çok dinlenen şarkılar listesindeki ağırlığıyla damga vururken, bu yıl ilk defa bir kadın sanatçı yılın en çok dinlenen şarkısına imza attı.
Semicenk, Türkiye’nin 2023 Top listelerine damgasını vurdu!
2023 yılında Spotify’da Türkiye genelinde en çok dinlenen sanatçı olan Semicenk, 2018 yılından beri zirveyi bırakmayan müzik türü Rap’i de tahtından etmiş oldu. Semicenk sadece en çok dinlenen sanatçı olmakla kalmadı aynı zamanda 2023’te en çok dinlenen şarkılar listesine de dört şarkısıyla birden girerek Türkiye’nin Top listelerine damgasını vurdu.
Geçen yılın en çok dinlenen ismi UZI, Semicenk’in ardından 2023’te ikinci en çok dinlenen sanatçı olurken onu Sezen Aksu üçüncü olarak takip etti. Motive ve Lvbel C5 ise sırasıyla listenin dördüncü ve beşinci sırasında yer aldı.
Simge’den Aşkın Olayım, 2023’ün en çok dinlenen şarkısı oldu
Futbolseverlerle arasında müstesna bir bağ kurmayı başaran Galatasaraylı futbolcu Icardi ile adeta özdeşleşen Simge’den Aşkın Olayım, bu yılın en çok dinlenen şarkılar listesinin zirvesine oturdu.
Semicenk ve Reymen’den Yana Yana en çok dinlenen şarkılar listesinde ikinci sıraya yerleşirken Lvbel C5 ve Güneş’ten NKBİ X YAPAMAM - Remix, üçüncü sırada yer aldı. Onları AFFETMEM ile BLOK3 dördüncü; Pişman Değilim ile Semicenk ve Doğu Swag ise beşinci sıradan takip etti.