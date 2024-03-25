İşte ünlü isimlerin Ramazan Bayramı'nda alacağı sahne ücreti...
Ramazan Bayramı için Antalya başta olmak üzere birçok turizm bölgesinde beş yıldızlı oteller ünlü isimlerin sahneye çıkacağı konser programları hazırladı. Peki, hangi ünlülerin bayramda alacağı ücret ne olacak? İşte yanıtı...
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Antalya, Kıbrıs ve İstanbul, Ramazan Bayramı'nı birbirinden ünlü isimlerle karşılıyor. 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecek Ramazan Bayramı tatilinde ünlü sanatçılar yine sahnede olacak. İşte ünlülerin bayram tarifesi...
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GÜLŞEN – 10 milyon TL
(İstanbul, Antalya, Kıbrıs ve Berlin)
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AJDA PEKKAN - 8.5 milyon TL
(Kıbrıs)
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BÜLENT ERSOY - 5.3 milyon TL
(Mersin, İstanbul ve Dubai)