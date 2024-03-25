İşte ünlü isimlerin Ramazan Bayramı'nda alacağı sahne ücreti...

Antalya, Kıbrıs ve İstanbul, Ramazan Bayramı'nı birbirinden ünlü isimlerle karşılıyor. 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecek Ramazan Bayramı tatilinde ünlü sanatçılar yine sahnede olacak. İşte ünlülerin bayram tarifesi...