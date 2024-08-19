İtfaiyeler alarma geçti! Aras Bulut İynemli'nin villasında yangın

Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Çukur, İçerde ve Muhteşem Yüzyıl gibi birbirinden başarılı yapımlarda rol alan Aras Bulut İynemli'nin Sarıyer, Uskumruköy'deki villasında yangın çıktı.

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İtfaiyeler alarma geçti! Aras Bulut İynemli'nin villasında yangın - Resim : 1

Sarıyer'de önceki gece saatlerinde 4 katlı bir villanın bahçesindeki tek katlı ahşap müştemilatta yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler villaya da sıçrarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. 

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İtfaiyeler alarma geçti! Aras Bulut İynemli'nin villasında yangın - Resim : 2

Demirören haber ajansı'nın haberine göre, yangın çıkan villanın ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'ye ait olduğu öğrenildi.

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İtfaiyeler alarma geçti! Aras Bulut İynemli'nin villasında yangın - Resim : 3

Bu sırada müştemilattan yükselen alevler kısa sürede villaya da sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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İtfaiyeler alarma geçti! Aras Bulut İynemli'nin villasında yangın - Resim : 4

Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, villada hasar meydana geldi. 