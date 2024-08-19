İtfaiyeler alarma geçti! Aras Bulut İynemli'nin villasında yangın
Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Çukur, İçerde ve Muhteşem Yüzyıl gibi birbirinden başarılı yapımlarda rol alan Aras Bulut İynemli'nin Sarıyer, Uskumruköy'deki villasında yangın çıktı.
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Sarıyer'de önceki gece saatlerinde 4 katlı bir villanın bahçesindeki tek katlı ahşap müştemilatta yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler villaya da sıçrarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
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Demirören haber ajansı'nın haberine göre, yangın çıkan villanın ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'ye ait olduğu öğrenildi.
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Bu sırada müştemilattan yükselen alevler kısa sürede villaya da sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
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Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, villada hasar meydana geldi.