İzlemeye devam et: Ödül mevsimi

Beyaz perdenin ve ekranın ‘En İyi’lerini ödüllendirecek tören, sektörün en prestijli ödülü Oscar’ın da adaylıklar ve müstakbel ödül sahipleri konusunda haberci olarak kabul görüyor.

Yazı: Baran Alışkan

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleşen tören, bu yıl -elbette şartlar değişmezse- canlı olarak tüm ihtişamıyla karşımıza çıkacak. Adaylar arasında yer bulan, geçtiğimiz dönemde küresel çapta yankı uyandıran Squid Game, ödüle aday gösterilen ilk yabancı dilde dizi olarak rüşdünü ispat ediyor. Yanı sıra Succession ve Ted Lasso gibi başarısı herkes tarafından kabul gören diziler muhtemel ödülün avcısı olarak pusuda bekliyor. Beyaz perdenin adayları arasındaysa Don’t Look Up ve House of Gucci gibi sükseli yapımlar var. En İyi Kadın Oyuncu adayları arasında yer alan Olivia Colman, Lady Gaga, Jennifer Hudson, Jessica Chastain ve Nicole Kidman iddialı bir rekabete göz kırpıyor. En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde ise Benedict Cumberbatch, Denzel Washington, Andrew Garfield, Javier Bardem ve Will Smith arasındaki favorimizi seçmekte epey zorlanıyoruz. Kırmızı halıdaki şıklık yarışının da en az ödül sahipleri kadar heyecanlandırdığını kabul edelim. Meraklı bakışlarımız stil savaşlarının üzerinde, not defterimiz ise favori ödül sahiplerinin hakimiyetinde. Sonuçları 2020’deki ödül töreninde bir araya gelen Meryl Streep, Zoe Kravitz, Reese Witherspoon, Nicole Kidman ve Laure Dern’in enerjisiyle karşılamaya kararlıyız. Kazananı büyük bir sevinçle kucaklayacağız. Tabii, kıskançlığımızı gizlemeyi başarabilirsek…