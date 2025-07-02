Jeff Bezos ve Lauren Sanchez, Prens William ve Prenses Kate Middleton'ın düğününden esinlenmiş!
Jeff Bezos ve Lauren Sanchez'in dillere destan düğünü, şaşırtıcı bir detayla gündeme geldi. Çiftin düğün töreni, tam 14 yıl önce gerçekleşen Prens William ve Prenses Kate Middleton'ın kraliyet düğünüyle dikkat çekici benzerlikler taşıyor. Bu durum, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Geçtiğimiz hafta sonu dünya gündemine oturan Jeff Bezos ve Lauren Sanchez'in düğünü, yankılarını sürdürürken dikkat çekici bir iddiayla daha gündeme geldi. Çiftin görkemli nikâh töreninin, Prens William ve Prenses Kate Middleton'ın yıllar önceki düğünlerinden esinlenilmiş olabileceği konuşuluyor.
People'da yer alan habere göre; milyarder çift ile kraliyet çifti, aynı müzik zevkine sahip görünüyor. 27 Haziran'da İtalya'nın Venedik kentindeki San Giorgio Maggiore adasında düzenlenen düğünde İngiliz şarkıcı Ellie Goulding sahne aldığı öğrenildi.
Goulding, 14 yıl önce, 29 Nisan 2011'de, Galler Prensi ile Prensesi'nin, Kral Charles tarafından Londra'daki Buckingham Sarayı'nın Taht Odası'nda düzenlenen ikinci küçük düğün resepsiyonunda da şarkı söylemişti.
Ellie Goulding, Prenses Diana'nın yakın arkadaşı olan Elton John tarafından yazılan 'Your Song' şarkısını, kendi versiyonuyla kraliyet çifti için söylemiş, çift bu şarkıyla ilk dansını yapmıştı.