Kaan Taşaner, Kızılcık Şerbeti'nden neden ayrıldığını açıkladı: "Hikâyenin gidişatı istediğim yere evrilmedi"
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti’ne sonradan dahil olan ve kısa süre sonra ayrılık kararı alan Kaan Taşaner dizi hakkında konuştu.
Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yayınlandığı her bölümüyle ilgi odağı olmayı başarıyor.
Sosyal medyada da adeta bir fenomen haline gelen diziye geçtiğimiz sezonun sonunda Giray karakteri ile dahil olan Kaan Taşaner'in diziden ayrılacağı ortaya çıkmıştı. Bu ayrılıklar dizinin fanları tarafından şaşkınlıkla karşılanırken Kaan Taşaner bu kararla ilgili açıklama yaptı.
Taşaner, "Hikâyenin gidişatı pek benim istediğim yere evrilmedi. Sanırım böylesi daha hayırlı olacaktı. Başlangıçta değil de sonradan trajikleşti. Ben yine senaryo okumaya devam edeceğim. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer" dedi.
Kaan Taşaner, üçüncü sezonun afişinde yer almadığı için sitem etmişti:
"Saygının yokluğu, açıkça yapılan bir hakarete nazaran az saldırgan olsa da aynı derece yaralayıcı bir hal alabilir. Örneğin, karşıdaki insana hakaret edilmiyordur ama onun bir insan olarak varlığı da tanınmıyordur Bu kişi, varlığı önem arz eden tam bir insan olarak görülmüyordur. Bir toplum yalnızca birkaç kişiyi ayırıp geri kalan kitlelere bu şekilde davrandığı zaman bu bir saygı kıtlığı yaratır. Sanki bu kıymetli cevherden herkese yetecek kadar yokmuş gibi. Çoğu açlıklar gibi; bu kıtlık da insan yapımıdır, yiyeceğin aksine saygının hiçbir maliyeti de yoktur. O zaman niçin saygı bu kadar kıt olsun ki?"