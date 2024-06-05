Kaan Urgancıoğlu ve oğlu Ardıç'tan yeni kare
Son olarak final yapan Yargı dizisinde Ilgaz karakterine hayat veren Kaan Urgancıoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor. Şimdilerde babalığın tadını çıkaran Urgancıoğlu, oğlu Ardıç ile yeni pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.
1 / 6
Oyuncu Kaan Urgancıoğlu, sevgilisi Burcu Denizer ile haziran ayında sürpriz bir şekilde dünyaevine girmişti.
2 / 6
Nikah sonrası bebek bekledikleri ortaya çıkan ünlü çift, 8 Aralık'ta oğullarını kucaklarına aldı. İlk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift, bebeklerine Ardıç ismini verdi.
3 / 6
Yargı dizisinde Ilgaz karakterine hayat veren ünlü oyuncu oğlu Ardıç ile pozlarını zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşıyor.
4 / 6
Şimdilerde babalığın tadını çıkaran Kaan Urgancıoğlu, oğlu Ardıç ile yeni pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.