Kaan Yıldırım: Benim görevim Pınar'ı mutlu etmek

Ünlü çift Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz şimdilerde erkek bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor. Kaan Yıldırım'dan Pınar Deniz'in hamilelik süreciyle ilgili açıklama geldi.

Elele Online

Elele Online
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Kaan Yıldırım: Benim görevim Pınar'ı mutlu etmek - Resim : 1

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, mutlu birlikteliklerini 17 Eylül 2024 tarihinde İtalya'nın başkenti Roma'da evlilikle taçlandırdı. Ünlü çift, ilk kez anne-baba olmak için gün sayıyor.

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Kaan Yıldırım: Benim görevim Pınar'ı mutlu etmek - Resim : 2

Erkek bebek bekleyen ünlü çift, önceki gün bir davette görüntülendi.  Muhabirlerle sohbet eden oyuncu çiftten Kaan Yıldırım, "Süreç nasıl geçiyor?" sorusuna yanıt verdi.

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Kaan Yıldırım: Benim görevim Pınar'ı mutlu etmek - Resim : 3

Kaan Yıldırım, "Bu işlerde çileyi, emeği kadınlar veriyor. O yüzden bizim işimiz daha kolay. Benim görevim eşimi mutlu etmek, her ihtiyacını karşılamak. Ki elimden gelir. Onun mutluluğu ile ilgileniyorum. Onun dışında özel bir süreç" dedi.

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Kaan Yıldırım: Benim görevim Pınar'ı mutlu etmek - Resim : 4

Aşerme ile alakalı soruyu cevaplayan Pınar Deniz ise "İştahım daha da açıldı. Ama aşerme gibi bir durumum yok" ifadelerini kullandı.