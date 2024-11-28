Kaan Yıldırım: Benim görevim Pınar'ı mutlu etmek
Ünlü çift Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz şimdilerde erkek bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor. Kaan Yıldırım'dan Pınar Deniz'in hamilelik süreciyle ilgili açıklama geldi.
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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, mutlu birlikteliklerini 17 Eylül 2024 tarihinde İtalya'nın başkenti Roma'da evlilikle taçlandırdı. Ünlü çift, ilk kez anne-baba olmak için gün sayıyor.
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Erkek bebek bekleyen ünlü çift, önceki gün bir davette görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden oyuncu çiftten Kaan Yıldırım, "Süreç nasıl geçiyor?" sorusuna yanıt verdi.
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Kaan Yıldırım, "Bu işlerde çileyi, emeği kadınlar veriyor. O yüzden bizim işimiz daha kolay. Benim görevim eşimi mutlu etmek, her ihtiyacını karşılamak. Ki elimden gelir. Onun mutluluğu ile ilgileniyorum. Onun dışında özel bir süreç" dedi.
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Aşerme ile alakalı soruyu cevaplayan Pınar Deniz ise "İştahım daha da açıldı. Ama aşerme gibi bir durumum yok" ifadelerini kullandı.