Kaan Yıldırım, Pınar Deniz'i telefonuna neden 'cart curt' diye kaydettiğini açıkladı
Önceki gün Emirgan'da bir mekan çıkışı görüntülenen Kaan Yıldırım'ın sevgilisi Pınar Deniz'i telefonuna 'Cart curt' diye kaydetmesi çok konuşulmuştu. Ünlü oyuncu merak edilen konuya açıklık getirdi.
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Bir süredir kendi gibi oyuncu Pınar Deniz ile aşk yaşayan ve yakın zamanda evlilik planları olan Kaan Yıldırım'ın, geçtiğimiz gün telefonunun ekranında Pınar Deniz'i 'cart curt' diye kaydettiği görülmüştü.
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"CART CURT" DİYE KAYITLI
Sevgilisi Pınar Deniz’i telefonuna “Cart curt” diye kaydeden Kaan Yıldırım, “Sevgilinizi Cart curt diye kaydetmeniz sosyal medyada çok konuşuldu. Neden bu şekilde kaydettiniz? sorusuna yanıt verdi.
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"ARAMIZDA BİR ESPRİ"
Ünlü oyuncu, ''Niye konuşulduğunu anlamıyorum. Bizim aramızda espri. Bende yaklaşık iki senedir onda o şekilde kayıtlıyım. Aramızda bir espri. Varsa tavsiyeniz gün ışığım olur, başka bir şey olur. Birbirimizi böyle kaydettik.'' açıklamasında bulundu.