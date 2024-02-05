Kaan Yıldırım, Pınar Deniz'i telefonuna neden 'cart curt' diye kaydettiğini açıkladı

"ARAMIZDA BİR ESPRİ"

Ünlü oyuncu, ''Niye konuşulduğunu anlamıyorum. Bizim aramızda espri. Bende yaklaşık iki senedir onda o şekilde kayıtlıyım. Aramızda bir espri. Varsa tavsiyeniz gün ışığım olur, başka bir şey olur. Birbirimizi böyle kaydettik.'' açıklamasında bulundu.