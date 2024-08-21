Kadir Doğulu’dan Neslihan Atagül’e aşk dolu kutlama

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Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün 2016 yılında kendi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu ile görkemli bir törenle dünyaevine girmişti.
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Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde de hamile olduğunu şu cümlelerle açıklamıştı:
"Bir süre daha bu ‘mutluluğumuzu’ mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz."
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Atagül'ün son halini yayınlayan eşi Kadir Doğulu, ünlü oyuncunun doğum gününe özel aşk dolu bir kutlama mesajı yayınladı.
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Kadir Doğulu paylaşımına, "İyi ki doğdun sevgilim, nice kutlanacak değerli anılarımız, artan, büyüyen ailemiz ve birlikte yaşayacağımız çoook uzun yıllarımız olsun… Seni Çok Seviyorum…" notunu düştü.