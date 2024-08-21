Kadir Doğulu’dan Neslihan Atagül’e aşk dolu kutlama

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde de hamile olduğunu şu cümlelerle açıklamıştı:

"Bir süre daha bu ‘mutluluğumuzu’ mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz."