Kadir Doğulu’dan Neslihan Atagül’e aşk dolu kutlama

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül 32 yaşına girdi. Atagül'ün fotoğrafını paylaşan eşi Kadir Doğulu, ünlü oyuncunun doğum gününe özel aşk dolu bir kutlama mesajı yayınladı.

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Kadir Doğulu’dan Neslihan Atagül’e aşk dolu kutlama - Resim : 1

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün 2016 yılında kendi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu ile görkemli bir törenle dünyaevine girmişti.

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Kadir Doğulu’dan Neslihan Atagül’e aşk dolu kutlama - Resim : 2

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde de  hamile olduğunu şu cümlelerle açıklamıştı:

"Bir süre daha bu ‘mutluluğumuzu’ mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz." 

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Kadir Doğulu’dan Neslihan Atagül’e aşk dolu kutlama - Resim : 3

Atagül'ün son halini yayınlayan eşi Kadir Doğulu, ünlü oyuncunun doğum gününe özel aşk dolu bir kutlama mesajı yayınladı.

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Kadir Doğulu’dan Neslihan Atagül’e aşk dolu kutlama - Resim : 4

Kadir Doğulu paylaşımına, "İyi ki doğdun sevgilim, nice kutlanacak değerli anılarımız, artan, büyüyen ailemiz ve birlikte yaşayacağımız çoook uzun yıllarımız olsun… Seni Çok Seviyorum…" notunu düştü. 