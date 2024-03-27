Kadir İnanır'ın son durumu nasıl? Açıklandı

'EŞİNİ YANINA ALDIK, TEPKİ VERİYOR'

Arada bazı olumsuzluklar ile tansiyon yükselmeleri sebebiyle süreci daha temkinli ve yavaş yürüttüklerini ifade eden Sağlam, şöyle konuştu:

"Sonunda bugün güzel bir şekilde entübe oldu ve iletişim kurabiliyor. Eşini yanına aldık, kendisine bazı selamlar ulaştırıldı. Tepki veriyor, fizik tedavisine devam edeceğiz. Birkaç gün yoğun bakımdaki tedavisi yine devam edecek. Çünkü yavaş yavaş ilerlememiz, tedbirli olmamız gerekiyor. Konuşma sürecini daha sonra bekliyoruz. Her şey yolunda gidiyor. Konuşması için şu an yorgun diyelim. Belirtiler daha sonra konuşmayla ilgili bir sıkıntı olmayacağını gösteriyor. Dolayısıyla her şeyin düzelebileceğini umuyoruz."