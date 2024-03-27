Kadir İnanır'ın son durumu nasıl? Açıklandı

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Kadir İnanır adına açıklama yapan Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, usta sanatçının uyandırıldığını söyledi.
'BİLİNCİ AÇIK, İLETİŞİM KURABİLİYOR'
İnanır'ın uyandırıldığını duyuran Prof. Dr. Necdet Sağlam, şu ifadeleri kullandı:
"Yaklaşık 3 ay önce geçirdiği bir akciğer enfeksiyonu var. Kronik bir sigara içicisi. İnşallah bu vesileyle sigarayı da bırakmış olur, bundan sonraki hayatında. Fizik tedavi yapılıyor ama bu süreç ilerliyor, her an daha iyiye gidiyor. Damardaki radyolojik görüntüler de bunu destekliyor. Acile ilk başvurduğu zamanki tabloda sağ tarafında tam bir felç tablosu vardı. Şu anda sağ tarafın hareketleri iyi. Ama daha da iyi olmasını bekliyoruz. Akciğerleriyle ilgili sıkıntılarımız var. Onunla ilgili de gerekli tedbirleri alıyoruz. Çünkü her an multidisipliner bir ekip takip ediyor. Enfeksiyon hastalıklarındaki arkadaşlarla konsültasyonlar yapıldı ve antibiyotik tedavisine başlandı. Ciddi bir durum değil, ancak tedbir amaçlı bunu yapıyoruz. Tabii daha erken uyanmasını umuyorduk biz de."
'EŞİNİ YANINA ALDIK, TEPKİ VERİYOR'
Arada bazı olumsuzluklar ile tansiyon yükselmeleri sebebiyle süreci daha temkinli ve yavaş yürüttüklerini ifade eden Sağlam, şöyle konuştu:
"Sonunda bugün güzel bir şekilde entübe oldu ve iletişim kurabiliyor. Eşini yanına aldık, kendisine bazı selamlar ulaştırıldı. Tepki veriyor, fizik tedavisine devam edeceğiz. Birkaç gün yoğun bakımdaki tedavisi yine devam edecek. Çünkü yavaş yavaş ilerlememiz, tedbirli olmamız gerekiyor. Konuşma sürecini daha sonra bekliyoruz. Her şey yolunda gidiyor. Konuşması için şu an yorgun diyelim. Belirtiler daha sonra konuşmayla ilgili bir sıkıntı olmayacağını gösteriyor. Dolayısıyla her şeyin düzelebileceğini umuyoruz."