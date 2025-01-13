Kalçasını büyüten Danla Bilic'ten pişmanlık itirafı
İbrahim Selim'in YouTube programına katılan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, estetik itirafıyla şaşırttı.
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Yaptırdığı birçok estetikle büyük bir değişim yaşayan Danla Bilic, katıldığı programda yaptırdığı kalça operasyonundan pişman olduğunu açıkladı.
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YouTube kariyerine başladığı ilk günden beri görünümlüyle eleştirilen Danla Bilic, tüp mide ameliyatı olmuş daha sonrasında birçok estetik operasyon geçirmişti.
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Son olarak 'Aquafilling' ameliyatı olan Bilic, katıldığı programda yaptırdığı kalça operasyonundan pişman olduğunu açıkladı.
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"POPOM ÇOK GÜZELDİ KİLO VERİNCE GİTTİ"
Bilic, "Aquafilling diye bir uygulama. Vücuda yapılan bir dolgu. Çok kilo verdim bir ara. Popom çok güzeldi kilo verdikten sonra o da gitti.