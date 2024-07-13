Kanal D'nin yeni dizisi 'Ayazın Sonu Güneş' konusu ne, oyuncuları kimler?
Kanal D, yapımlarına bir yenisini daha ekliyor. Birand Tunca (Ayaz) ile Hira Koyuncuoğlu’nun (Güneş) başrollerini paylaştığı günlük dizinin fragmanı yayınlandı. Peki 'Ayazın Sonu Güneş' konusu ne, oyuncuları kimler? Yakından bakalım...
Kanal D ekranlarında yeni bir günlük dizi seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Birand Tunca (Ayaz) ile Hira Koyuncuoğlu’nun (Güneş) başrollerini paylaştığı günlük dizinin fragmanı yayınlandı.
Sema Öztürk, Mert Yavuzcan, Suat Sungur, Gökçe Yanardağ, Necat Bayar, Birgül Ulusoy, Mutlunur Lafçı, Selim Makaroğlu, Bülent Fil gibi usta oyuncuları kadrosunda barındıran dizi, genç yetenekleri ile de dikkat çekiyor. Dilara Gül Demiral, Suyumbige Dadalı, Elif Hilal Yalçın, Ahmet Can Nurman, Aysel Nur Cin, Elif Karagöz ve Batuhan Sel’in kadroda yer aldığı dizi, hafta içi her gün yeni bölümleri ile seyirci karşısına çıkacak.
DİZİNİN KONUSU
Güneş, üniversiteden yeni mezun olmuş, idealleri uğruna yurt dışına gitmeye hazırlanan bir genç kadındır. Güneş’in kardeşinin bir iftira sonucu hapse girmesi, büyük ve köklü bir holdingin veliahtı olan Ayaz ile yollarının kesişmesine neden olur. Kader, iki genci sevdikleri insanların canı ile sınarken Güneş, kardeşini kurtarmak için tehlikeli bir oyun oynar. Ancak bu oyunun kuralları aşkla bozulacaktır. Ayaz'ın yıllar önce buza dönmüş kalbi Güneş'in varlığı ile ısınırken hayat ikisine de acımasız yüzünü göstermekten çekinmez. Sırlar ve entrikalarla örülü bir yolculuğun içinde savaş veren Ayaz ve Güneş'in kurtuluşları da esaretleri de aşk olacak.