Esra Bilgiç, Uzak Şehir'deki Alya rolünü neden kabul etmediğini açıkladı
Kanal D'nin aşiret dizisi Uzak Şehir'de Sinem Ünsal'ın canlandırdığı Alya rolü, aslında ilk olarak Esra Bilgiç'e gitmişti. Peki, genç ve başarılı oyuncu Esra Bilgiç, bu büyük projeyi neden geri çevirmişti? Bu soruya dair çeşitli spekülasyonlar dönerken, Birsen Altuntaş, bu sır perdesini aralamak için doğrudan Esra Bilgiç'e ulaştı.
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Esra Bilgiç, ilk sezonu büyük ilgi gören Medyapım imzalı “Zamanın Kapıları” dizisinin ikinci sezonuyla TOD’da seyirci karşısına çıkıyor.
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Medyapım imzalı dizide Birkan Sokullu ve yeni rol arkadaşı Şükrü Özyıldız’la Birsen Altuntaş’ın Youtube kanalına konuşan oyuncu sosyal medyada sık sık gündem ulan Uzak Şehir iddialarına yanıt verdi.
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Uzak Şehir'de Sinem Ünsal'ın canlandırdığı Alya rolünün ilk önce Esra Bilgiç'e teklif edildiği ortaya çıkmıştı.
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Esra Bilgiç'in Alya rolünü neden reddettiğine dair çeşitli iddialar ortalıkta dolaşırken Birsen Altuntaş, Esra Bilgiç'le yaptığı röportajda bu soruyu sormadan geçmedi.