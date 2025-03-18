Kanser tedavisi gören Nursel Ergin'den eleştirilere sert tepki: "Çocuğuma siz mi bakacaksınız?"

6 seans kemoterapi tedavisi gören ve yeniden ekranlara dönen Nursel Ergin, kendisine gelen 'program öncesi reklam yapıyor' gibi yorumlara ise ateş püskürdü. Ünlü isim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sözüm meclisten dışarı. Hayat ne güzel öğretiyor anlayana. Teklif susmuyor istesem her gün bir program da ya da mecra da olurum. Benim yolum bir tane, en çok kalbime güvenirim. Hep iyiliği seçerim hayatımda kendimden daha çok başkalarının mutluluğunu düşünür hep empati kurarım"