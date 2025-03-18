Kanser tedavisi gören Nursel Ergin'den eleştirilere sert tepki: "Çocuğuma siz mi bakacaksınız?"
Kanserle mücadelesini paylaşan sunucu Nursel Ergin, sosyal medyadan gelen eleştiriler karşısında isyan etti. Ergin "Hastalığımı bile kötü niyetle yorumlayanlar var. Ben güçlü bir kadınım, çalışmayayım mı? Çocuğuma siz mi bakacaksınız?" yorumunda bulundu.
2000'li yıllarda ekrana gelen 'Var mısın Yok musun?' yarışma programı ile ünlenen ve sonrasında sunduğu programlarla adından söz ettiren sunucu Nursel Ergin, uzun süredir gözlerden uzaktı.
2000'li yıllarda ekrana gelen 'Var mısın Yok musun?' yarışma programı ile ünlenen ve sonrasında sunduğu programlarla adından söz ettiren sunucu Nursel Ergin, uzun süredir gözlerden uzaktı.
6 seans kemoterapi tedavisi gören ve yeniden ekranlara dönen Nursel Ergin, kendisine gelen 'program öncesi reklam yapıyor' gibi yorumlara ise ateş püskürdü. Ünlü isim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Sözüm meclisten dışarı. Hayat ne güzel öğretiyor anlayana. Teklif susmuyor istesem her gün bir program da ya da mecra da olurum. Benim yolum bir tane, en çok kalbime güvenirim. Hep iyiliği seçerim hayatımda kendimden daha çok başkalarının mutluluğunu düşünür hep empati kurarım"
Ergin paylaşımın devamında şu ifadeleri kullandı:
"Ben 1 yıldır istesem her bir günümü paylaşır konuştururdum kendimi. Ben ekran yüzüyüm. Mesaj kutum acı çeken, çaresiz hisseden, benden motivasyon isteyen hastalardan gelen yardım çığlıklarıyla dolu. Benim misyonum bu beğenseniz de yapamadığınız için kıskansanız da ben güçlü bir kadınım. Ben çalışmayayım mı, siz mi ödeyeceksiniz kira mı, çocuğuma siz mi bakacaksınız? Ekrana geri döndüğüm ve tedavim devam ettiği için paylaşmak zorunda kaldım. Gelen ‘teşekkür’ mesajlarını mı paylaşayım. Yolda birinin düştüğünü görse kafasını çeviren kuş beyinliler yüreksizler! Bu yaşadığım süreç devam ediyor geri zekâlılar! Beddua edenler kötü konuşanlar ne düşünüyorsanız kalbinizle nafakalının. Yine anlamayacağınızı biliyorum ama yazıyorum işte. Gerçek bilgi paylaşmayan bir insanın hastalığını bile kötü niyetle paylaşanlar sözüm en çok size anladınız siz beni... Ne düşünüyorsanız Allah size 10 katını versin."