Kanser teşhisi konan Jonnie Irwin: "Çocuklarım beni tanımadan büyüyecek! Bu benim kalbimi kırıyor"

İngiltere'de TV1 kanalında yayınlanan A Place in the Sun ve BBC'de ekrana gelen Escape to the Country adlı programlarla ünlenen Jonnie Irwin, bundan iki yıl önce akciğer kanseri teşhisi aldığını ve kendisine altı ay ömür biçildiğini söyledi. Fakat buna rağmen, hastalıkla mücadele etti ve bugünlere geldi. Irwin, hastalığı hakkında ilk kez konuştu...

HAYATA BAKIŞINI NASIL DEĞİŞTİRDİĞİNİ ANLATTI

Hello Dergisi'ne konuşan 48 yaşındaki üç çocuk babası Irwin, "Kirli bir sır saklıyorum" diyerek hastalığını, onunla mücadelesini ve bu sürecin hayata bakışını nasıl değiştirdiğini samimi bir şekilde ifade etti.

Jonnie Irwin, bundan iki yıl önce teşhis aldığını ve kendisine altı ay ömür biçildiğini söyledi. Fakat Irwin, buna rağmen hastalıkla mücadele etti ve bugünlere geldi.

"NE KADAR ZAMANIM KALDIĞINI BİLMİYORUM"

Irwin, röportajda "Benim kirli bir sırrım var. Bu benim sırtımda bir yük gibi" dedikten sonra kendisiyle ilgili gerçeği açıkladı. Johnnie Irwin, "Geride ne kadar zamanım kaldığını bilmiyorum ama olumlu düşünmeye ve öyle kalmaya çalışıyorum. Benim bu konudaki yaklaşımım 'Kanserle mücadele ediyorum, kanserden ölmüyorum.' Yapmak istediklerime ilişkin küçük hatırlatma notları hazırladım. Kendime 'ileri dönük plan yapma çünkü yeterince iyi olmayabilirsin' demeyi alışkanlık haline getirdim" diye konuştu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Jonnie Irwin (@jonnieirwintv)'in paylaştığı bir gönderi

"ÇOCUKLARIM BABALARINI TANIMADAN BÜYÜYECEKLER"

Ünlü sunucu, plan yapmak konusundaki sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama plan yapmak istediğimi biliyorum. Ailemle anları yakalamak ve anılar biriktirmek istiyorum. Çünkü gerçek şu ki: Çocuklarım babalarını tanımadan büyüyecekler. Bu benim kalbimi kırıyor." Bu arada yeri gelmişken Irwin'in 3 yaşında Rex adlı bir erkek çocuğunun yanı sıra 2 yaşındaki Rafa ve Cormac adını verdikleri ikizleri olduğunu da hatırlatalım."

"BUNU KARIMA VE OĞULLARIMA BORÇLUYUM"

Hastalığını şimdiye kadar açıklamak istemediğini ifade eden Irwin, daha sonra bu konudaki kararında bir değişiklik olduğunu söyledi. Johnnie Irwin, "Yaşam süresini sınırlayan durumda olan insanlara, her günlerini en iyi şekilde değerlendirmeleri konusunda ilham verebilirim. Yaşayacak çok zamanları olmasa bile pozitif bir hayat sürmelerine yardımcı olabilirim" dedi.

Daha fazla magazin haberi için: Magazin haberleri