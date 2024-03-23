Kansere yakalanan Kate Middleton'a kardeşinden duygusal destek mesajı
Kensington Sarayı, bir süredir hakkındaki spekülasyonlarla gündemden düşmeyen Galler Prensesi Kate Middleton'ın kanser tedavisi gördüğünü açıkladı. Kate Middleton'a kardeşi James Middleton'dan duygusal destek mesajı geldi.
Son günlerde tüm dünya Kate Middleton'ı konuşuyordu. Tahtın bir sonraki varisi Prens William'ın eşi Kate Middleton'ın aylardır kamuoyunun önünde görülmemesi komplo teorilerini de beraberinde getirmişti.
Kate Middleton dün akşam paylaştığı bir videoda kanser tedavisi gördüğünü açıkladı.
"Bu elbette büyük şok oldu, William ve ben genç ailemizin iyiliği için bunu özel olarak ele almak ve yönetmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."
Middleton sözlerine şu şekilde devam etti: "Fakat en önemlisi, George, Charlotte ve Louis'e her şeyi onlara uygun şekilde açıklamak ve iyi olacağıma dair onları rahatlatmak zamanımızı aldı. Onlara da söylediğim gibi; iyiyim ve iyileşmeme yardımcı olacak şeylere odaklanarak her geçen gün zihnimde, bedenimde ve ruhumda daha da güçleniyorum."
Kate Middleton'ın kansr olduğunu açıklamasının ardından kardeşi James Middleton'dan duygusal destek mesajı geldi. James Middleton Instagram hesabından birlikte fotoğraflarını paylaşarak "Yıllar boyunca beraber çok dağlara tırmandık. Ailece bu tırmanışı da sizlerle birlikte yapacağız" notunu düştü.