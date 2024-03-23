Kansere yakalanan Kate Middleton'a kardeşinden duygusal destek mesajı

Middleton sözlerine şu şekilde devam etti: "Fakat en önemlisi, George, Charlotte ve Louis'e her şeyi onlara uygun şekilde açıklamak ve iyi olacağıma dair onları rahatlatmak zamanımızı aldı. Onlara da söylediğim gibi; iyiyim ve iyileşmeme yardımcı olacak şeylere odaklanarak her geçen gün zihnimde, bedenimde ve ruhumda daha da güçleniyorum."

