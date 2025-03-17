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Kansere yakalanan Nursel Ergin saçlarını kazıttığı anı paylaştı: Bu anı asla unutmayacağım
''Gelinim Mutfakta'' programından ani bir kararla ayrılan Nursel Ergin, kansere yakalandığını duyurmuştu. Ergin, saçlarını kazıtırken çektiği videoyu "Bu anı asla unutmayacağım" notuyla yayımladı.
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2007 yılında Var Mısın Yok Musun yarışma ile adını duyuran Nursel Ergin, uzun süredir Gelinim Mutfakta adlı yemek programını sunuyordu. Programdan ani bir şekilde ayrılan Ergin, uzun süredir gözlerden uzaktı.
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Geçtiğimiz yıl meme kanserine yakalandığı öğrenilen 44 yaşındaki sunucu Nursel Ergin, hastalık sürecine dair merak edilenleri sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.
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Geçtiğimiz haftalarda yaptığı canlı yayında altı seans kemoterapi tedavisi gördüğünü açıklayan Ergin, sürecin zorluklarını anlattı.
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Zor bir dönem geçirdiğini ifade eden Ergin, tedavi sürecinde saçlarını kazıttığı anları paylaştı. Ünlü sunucu, bu anlamlı videoya “Bu anı asla unutmayacağım” notunu düştü.