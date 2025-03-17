Kansere yakalanan Nursel Ergin saçlarını kazıttığı anı paylaştı: Bu anı asla unutmayacağım

''Gelinim Mutfakta'' programından ani bir kararla ayrılan Nursel Ergin, kansere yakalandığını duyurmuştu. Ergin, saçlarını kazıtırken çektiği videoyu "Bu anı asla unutmayacağım" notuyla yayımladı.

Elele Online

Elele Online
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Kansere yakalanan Nursel Ergin saçlarını kazıttığı anı paylaştı: Bu anı asla unutmayacağım - Resim : 1

2007 yılında Var Mısın Yok Musun yarışma ile adını duyuran Nursel Ergin, uzun süredir Gelinim Mutfakta adlı yemek programını sunuyordu. Programdan ani bir şekilde ayrılan Ergin, uzun süredir gözlerden uzaktı.

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Kansere yakalanan Nursel Ergin saçlarını kazıttığı anı paylaştı: Bu anı asla unutmayacağım - Resim : 2

Geçtiğimiz yıl meme kanserine yakalandığı öğrenilen 44 yaşındaki sunucu Nursel Ergin, hastalık sürecine dair merak edilenleri sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.  

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Kansere yakalanan Nursel Ergin saçlarını kazıttığı anı paylaştı: Bu anı asla unutmayacağım - Resim : 3

Geçtiğimiz haftalarda yaptığı canlı yayında altı seans kemoterapi tedavisi gördüğünü açıklayan Ergin, sürecin zorluklarını anlattı. 

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Kansere yakalanan Nursel Ergin saçlarını kazıttığı anı paylaştı: Bu anı asla unutmayacağım - Resim : 4

Zor bir dönem geçirdiğini ifade eden Ergin, tedavi sürecinde saçlarını kazıttığı anları paylaştı. Ünlü sunucu, bu anlamlı videoya “Bu anı asla unutmayacağım” notunu düştü.