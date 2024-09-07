Kanserle mücadele eden Şimal'i üzen yorum: Ne güzel havuzlu evde yaşıyorsun...
2 yıldır mücadele ettiği hastalığın metastaz yaptığını duyuran şarkıcı Şimal, sosyal medyada yaşadığı evle ilgili yapılan yorumlara yanıt verdi.
2022 yılında meme kanserini yenen, geçtiğimiz ocak ayında ise beynindeki tümör nedeniyle ameliyat masasına yatan Şimal'den kötü haber geçtiğimiz hafta geldi. Ünlü şarkıcı, kanserin beyin zarına metastaz yaptığını duyurdu.
Şimal, sağlık durumunu sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.
"Dostlarım çok kararsızdım bu haberi paylaşma konusunda fakat DM kutusu doldu taştı. Hepiniz, sesim çıkmayınca merak ettiniz haklı olarak. Bana da hak verin tüm aile olarak yıkılmış durumdayız tam toparlandık derken bir daha... Özetle ve maalesef ki yine yakaladı bu hastalık beni. Bu sefer de beyin zarıma metastaz yaptı. Bizi mutlu eden şey ise, erken teşhis etmiş olmamız. Pazartesi günü işin tedavileri başlayacak onkoloğum ilaçları güçlendirecek. İnşallah yine aranıza döneceğim. Her zamanki gibi sizden dua bekliyor olacağım. Arayan soran, mesajlarıyla bana güç veren herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin! "
Vakit kaybetmeden ışın tedavisine başlayan Şimal, dün evinden bir video paylaştı. Lüks villayı gören bazı takipçileri "Ne güzel havuzlu evde oturuyorsun" yorumları yaptı.
Şimal'den ise yanıt gecikmedi:
"Ah be arkadaşlar ben o havuza hiç giremedim. Allah her şeyden önce sağlık versin ki, gördüklerimizi yaşamayı, tatmayı nasip etsin. Unutmayın gerçekten önce sağlık her şey boş..."