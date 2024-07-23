Kanserle savaşan Tanyeli ilk kez anlattı: "Eşime 'başka hayat kur' dedim! Yine de bırakmadı beni..."

“Bugün bizim için çok güzel bir gün” diyen Tanyeli, bir de itirafta bulundu: “Çok zorlu bir mücadele veriyoruz 1.5 yıldır. Yaşayan kadar yanında olanlar için de çok ağır bir süreç. Çok hırçınlaştım, çok öfkeli anlarım oldu. Bu süreçte birkaç kez eşime dedim ki; ‘Git kendi hayatını kur. Ben kendime katlanamıyorum, başkasının bana katlanması daha zor’. Ama gitmedi.”