Kanserle savaşan Tanyeli ilk kez anlattı: "Eşime 'başka hayat kur' dedim! Yine de bırakmadı beni..."
Bir yılı aşkın süredir pankreas kanseri tedavisi gören ünlü oryantal Tanyeli, evliliklerinin 11. yılını kutlarken gazetecilere yaşadıklarını paylaştı. 51 yaşındaki Tanyeli, bu süreçteki yaşadıklarını anlatırken duygusal anlar yaşadı.
Yıllar önce yurt dışına taşınan Tanyeli, mide ameliyatı için Türkiye'ye dönmüş ve ameliyat sonrası istediği görünüme kavuşmuştu. Ancak, kısa bir süre sonra haziran ayında pankreas kanseri teşhisiyle sarsıldı.
Vücudunda 5.5 santimlik bir kist bulunduğu açıklanan Tanyeli, hızla kemoterapi tedavisine başladı. Her fırsatta pozitif kalmaya çalışan ve kanseri yeneceğine inanan Tanyeli, bu süreçte sık sık dua istedi.
Kanserle savaşan Tanyeli ile eşi İlker Sünnili, 11’inci evlilik yıldönümlerini önceki akşam Beyoğlu’ndaki Impera Otel’de yakın dostlarının katıldığı bir partiyle kutladı.
“Bugün bizim için çok güzel bir gün” diyen Tanyeli, bir de itirafta bulundu: “Çok zorlu bir mücadele veriyoruz 1.5 yıldır. Yaşayan kadar yanında olanlar için de çok ağır bir süreç. Çok hırçınlaştım, çok öfkeli anlarım oldu. Bu süreçte birkaç kez eşime dedim ki; ‘Git kendi hayatını kur. Ben kendime katlanamıyorum, başkasının bana katlanması daha zor’. Ama gitmedi.”