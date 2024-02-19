Kapıcılar Kralı'nın kızıl saçlı güzeliydi... Yeşilçam oyuncusu Sevda Ferdağ hayatını kaybetti

'Kapıcılar Kralı' başta olmak üzere çok sayıda Yeşilçam filminde rol alan usta oyuncu Sevda Ferdağ, 82 yaşında hayatını kaybetti.

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Kapıcılar Kralı'nın kızıl saçlı güzeliydi... Yeşilçam oyuncusu Sevda Ferdağ hayatını kaybetti - Resim : 1

Usta oyuncu Sevda Ferdağ'dan gelen acı haber sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğdu. Kapıcılar Kralı başta olmak üzere çok sayıda Yeşilçam filminde rol alan Sevda Ferdağ hayatını kaybetti.  

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Kapıcılar Kralı'nın kızıl saçlı güzeliydi... Yeşilçam oyuncusu Sevda Ferdağ hayatını kaybetti - Resim : 2

81 yaşındaki Ferdağ, uzun süredir hastalıklarla mücadele ediyordu. Oyuncunun İstanbul Cihangir'deki evinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.  

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Kapıcılar Kralı'nın kızıl saçlı güzeliydi... Yeşilçam oyuncusu Sevda Ferdağ hayatını kaybetti - Resim : 3

Gerçek adı Lütfiye Dumrul olan Sevda Ferdağ 2009'a kadar yaklaşık 150 filmde rol aldı.

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Kapıcılar Kralı'nın kızıl saçlı güzeliydi... Yeşilçam oyuncusu Sevda Ferdağ hayatını kaybetti - Resim : 4

SEVDA FERDAĞ KİMDİR?

1942'de Edremit'te doğan Sevda Ferdağ, 1958'de rol aldığı O Günden Sonra filminin başarısız olması sonucu Almanya'ya yerleşti. Ablasının ısrarlarıyla 1963'te Türkiye'ye dönen Sevda Ferdağ, 'Azrailin Habercisi' ile oyunculuğa yeniden başladı.

 