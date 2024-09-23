Karadut dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Nerede çekiliyor?
İrem Helvacıoğlu ve Şükrü Özyıldız’ı başrolde buluşturan Atv'nin yeni dizisi Karadut bugün izleyici karşısına çıkıyor. Peki Karadut dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Nerede çekiliyor? Yakından bakalım...
Atv'nin merakla beklenen Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği yeni dizisi 'Karadut' ilk bölümüyle bugün ekrana geliyor.
KARADUT DİZİSİNİN KONUSU NE?
Kariyerinin zirvesinde bir kişisel gelişim uzmanı olan Zuhal'ın babasına verdiği söz doğrultusunda annesinin eksikliğini hissettirmemek için ev hanımlığına dönmesiyle birlikte gelişen olayları takip ediyor.
Kariyerinin zirvesinde bir kişisel gelişim uzmanı olan Zuhal Erdem, başarısını aşk ve ilişkiler üzerine verdiği danışmanlıklar ve yazdığı kitaplarla yakalamıştır. Ancak bu şehirli modern, güzel kadın personasına rağmen babası ve kız kardeşleri ile beraber yaşadığı evde bambaşka biridir. Henüz 17 yaşındayken yaşadığı bir olay sebebi ile annesini kaybetmesi üzerine Zuhal'in hayatı alt üst olmuştur. Kendini üç kız kardeşini büyütmeye ve babasına adamış, 40'larına yaklaşana dek mezardaki annesinin hayatını yaşamış, katı ve son derece takıntılı babası Çetin'in emrinden, hizmetinden, sözünden çıkmamıştır.
Ondan sadece birkaç yaş küçük olan kardeşi Figen, henüz 20'lerinde olan Aslı ve lise öğrencisi kardeşi Begüm'ü kendisi büyütmüş, saçını süpürge etmiştir. Bu kronik yalnızlığının asıl sebebi ise babasıdır. Zuhal gençliğinde yaptığı bir hatayı telafi etmek için Çetin'e bir söz vermiştir: Artık evin hanımı Zuhal olacak, annesinin eksikliğini hissettirmeyecektir.