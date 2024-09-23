Karadut dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Nerede çekiliyor?

Kariyerinin zirvesinde bir kişisel gelişim uzmanı olan Zuhal Erdem, başarısını aşk ve ilişkiler üzerine verdiği danışmanlıklar ve yazdığı kitaplarla yakalamıştır. Ancak bu şehirli modern, güzel kadın personasına rağmen babası ve kız kardeşleri ile beraber yaşadığı evde bambaşka biridir. Henüz 17 yaşındayken yaşadığı bir olay sebebi ile annesini kaybetmesi üzerine Zuhal'in hayatı alt üst olmuştur. Kendini üç kız kardeşini büyütmeye ve babasına adamış, 40'larına yaklaşana dek mezardaki annesinin hayatını yaşamış, katı ve son derece takıntılı babası Çetin'in emrinden, hizmetinden, sözünden çıkmamıştır.