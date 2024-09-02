Karnı büyüyen Tuğçe Bayat'tan hamilelik pozları

Oyuncu Cansel Elçin ile evli olan ve geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu açıklayan Tuğçe Bayat, yeni pozlarını takipçileriyle paylaştı.

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Karnı büyüyen Tuğçe Bayat'tan hamilelik pozları - Resim : 1

Gönülçelen, Hatırla Sevgili, Şahane Hayatım gibi dizilerde rol alan Cansel Elçin ile oyuncu Tuğçe Bayat 2020 yılında dünya evine girmişti.

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Karnı büyüyen Tuğçe Bayat'tan hamilelik pozları - Resim : 2

Mutlu birliktelikleri süren oyuncu çiftten geçtiğimiz haftalarda bebek müjdesi geldi.

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Karnı büyüyen Tuğçe Bayat'tan hamilelik pozları - Resim : 3

Son olarak Prens dizisinin 2. sezonunda rol alan Zeynep Tuğçe Bayat, eşi ve ultrason fotoğrafıyla bebek beklediklerini duyurmuştu.

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Karnı büyüyen Tuğçe Bayat'tan hamilelik pozları - Resim : 4

CİNSİYETİ BELLİ OLDU

Şimdilerde anne-baba olmak için gün sayan oyuncu çiftin bebeğinin cinsiyeti belli oldu. İlk kez anne olmaya hazırlanan Zeynep Tuğçe Bayat, bir erkek bebek bekliyor.