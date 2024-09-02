Karnı büyüyen Tuğçe Bayat'tan hamilelik pozları

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Gönülçelen, Hatırla Sevgili, Şahane Hayatım gibi dizilerde rol alan Cansel Elçin ile oyuncu Tuğçe Bayat 2020 yılında dünya evine girmişti.
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Mutlu birliktelikleri süren oyuncu çiftten geçtiğimiz haftalarda bebek müjdesi geldi.
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Son olarak Prens dizisinin 2. sezonunda rol alan Zeynep Tuğçe Bayat, eşi ve ultrason fotoğrafıyla bebek beklediklerini duyurmuştu.
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CİNSİYETİ BELLİ OLDU
Şimdilerde anne-baba olmak için gün sayan oyuncu çiftin bebeğinin cinsiyeti belli oldu. İlk kez anne olmaya hazırlanan Zeynep Tuğçe Bayat, bir erkek bebek bekliyor.