Karsu oğlunun ismini açıkladı: İşte oğluyla ilk fotoğrafları...
11 Nisan'da oğulunu kucağına alarak anne olma sevincini yaşayan Karsu, ilk kez birlikte fotoğrafını paylaşarak ismini de açıkladı.
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Mike Schrama ile temmuz ayında dünya evine giren şarkıcı Karsu, 11 Nisan tarihinde oğlunu kucağına aldı. Ünlü isim yaptığı sosyal medya paylaşımında hem oğlunu ilk kez gösterdi hem de oğlunun ismini açıkladı.
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OĞLUNUN ADINI AÇIKLADI: BLUES DÖNMEZ SCHRAMA
Karsu yaptığı paylaşımda, "Dokuz ay boyunca Mike’a hep şunu söyledim: ‘Bahçedeki elma çiçekleri açmaya başladığında, oğlumuz dünyaya gelecek.’ Ve 11 Nisan’da doğdu: Blues Dönmez Schrama.''
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''Artık baharlar her zamankinden daha güzel olacak. Anne ve baba olarak, kalbimizin en derininde filizlenen, adını bile bilmediğimiz bir sevgiyle tanıştık." dedi.
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İşte Karsu ve oğlu Blues Dönmez Schrama...