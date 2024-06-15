Kate Middleton kanser teşhisinin ardından aylar sonra ilk kez halkın karşısına çıkacak
Mart ayından bu yana kanser tedavisi gören Galler Prensesi, tedavide aşama kaydettiğini belirterek, ilk kez Kral Charles III'ün doğum günü geçit töreninde halkın karşısına çıkacağını açıkladı.
Kanser tedavisi göre Galler Prensesi Kate Middleton, uzun bir aranın ardından sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı.
Fotoğraf: Getty
Prenses Kate, yaptığı yazılı açıklamada, tedavisinde olumlu gelişmeler olduğunu belirterek, "Kemoterapi alan herkes bilir ki iyi ve kötü günleriniz vardır." ifadesini kullandı.
Kötü günlerde yorgun ve zayıf hissedildiğini ifade eden Middleton, tedavisinin birkaç ay daha süreceğini bildirdi.
Fotoğraf: Getty
Middleton, kendisini iyi hissettiği günlerde çalışmak ve zevk veren işlerle ilgilenmek istediğini belirterek şunları kaydetti:
"Bu hafta sonu ailemle Kral'ın doğum günü törenine ve yaz boyunca birkaç resmi etkinliğe katılmayı dört gözle bekliyorum ancak henüz tehlikenin geçmediğini de biliyorum."
Fotoğraf: Getty
İyileşmek için zamana ihtiyacı olduğunu belirten Prenses Kate ile ilgili Buckingham Sarayı Sözcüsü de bir açıklama yaptı.
Sözcü, "Kral, Prenses'in yarınki etkinliğe katılmasından mutluluk duyuyor ve yarının tüm detaylarını sabırsızlıkla bekliyor." ifadesini kullandı.
Fotoğraf: Getty