Katy Perry ve Orlando Bloom ayrılıyor mu?
Katy Perry ve Orlando Bloom'un ilişkisinde çalkantılar yaşandığı ve ayrılık söylentilerinin yayıldığı belirtiliyor. Bazı kaynaklar, çiftin şu an için ayrılığı duyurmak için Perry'nin aralık ayında sona erecek olan turnesinin bitmesini beklediğini öne sürüyor...
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Katy Perry ve Orlando Bloom, 2016 yılında tanışmış, 2017'de kısa bir ayrılık yaşamış, ancak daha sonra barışmış ve 2019'da nişanlanmışlardı. 2020'de de kızları Daisy Dove'u kucaklarına almışlardı.
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Çiftin daha önceki zorlukları aştığı bilinse de, mevcut haberler, yoğun programları ve Perry'nin kariyerindeki son gelişmelerin ilişkilerini olumsuz etkilediğini gösteriyor.
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Page Six'e konuşan bir kaynak ünlü çiftin ilişkisi hakkında "Artık bitti. Sadece ayrılığı resmileştirmeden önce Katy Perry'nin turnesinin bitmesini bekliyorlar" şeklinde konuştu.
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Öte yandan Katy Perry şu sıralar 23 Nisan'da başlayan ve 7 Aralık'ta bitecek olan Lifetimes adlı turnesi nedeniyle şehir şehir geziyor...