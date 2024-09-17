Kavak Yelleri'nin Deniz ve Efe'si yıllar sonra ilk kez bir araya geldi
Kavak Yelleri'nin sevilen karakterleri Deniz ve Efe, yıllar sonra ilk kez buluştu. Sosyal medyada paylaşılan bu nostaljik kare, hayranlar arasında büyük beğeni topladı.
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2007-2011 yılları arasında ekrana getirilen Kavak Yelleri dizisinde Pelin Karahan, Dağhan Külegeç, İbrahim Kendirci, Aslı Enver ve Sarp Apak gibi isimler yer aldı.
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Dizide iki yakın arkadaşları canlandıran ve proje bittikten sonra da arkadaşlıklarını devam ettiren Dağhan Külegeç (Efe) ile İbrahim Kendirci (Deniz), yıllar sonra yeniden bir araya geldi.
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Dağhan Külegeç, İbrahim Kendirci ile özçekimi "Naber Deniz?" notuyla yayımladı. İkili, yıllar içerisindeki değişimleriyle dikkat çekti.
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Öte yandan Dağhan Külegeç, kariyerine oyuncu olarak devam ederken, İbrahim Kendirci ise ekranlardan uzaklaşıp müzisyen kimliği ile devam ediyor.