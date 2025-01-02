"Kedi Kadın" Jocelyn Wildenstein hayatını kaybetti

Wildenstein'ın sevgilisi Lloyd Klein, AFP'ye, onun Paris'te pulmoner emboli nedeniyle öldüğünü açıkladı. Her ne kadar Wildenstein'ın gerçek doğum gününü takip etmek zor olsa da Klein, AFP'ye onun 79 yaşında olduğunu söyledi. Diğer medya kuruluşları da onun öldüğü sırada 84 yaşında olduğunu bildirdi.