"Kedi Kadın" Jocelyn Wildenstein hayatını kaybetti
Yaptırdığı estetik ameliyatlarla kediye benzetildiği için "Kedi Kadın" olarak anılan Jocelyn Wildenstein hayatını kaybetti.
İsviçre asıllı Jocelyn Wildenstein yüzüne yaptırdığı estetik ameliyatlar sonucu dünya çapında şöhret olmuştu. Catwoman (Kedi Kadın) olaran anılan Wildenstein 84 yaşında hayatını kaybetti.
Wildenstein'ın sevgilisi Lloyd Klein, AFP'ye, onun Paris'te pulmoner emboli nedeniyle öldüğünü açıkladı. Her ne kadar Wildenstein'ın gerçek doğum gününü takip etmek zor olsa da Klein, AFP'ye onun 79 yaşında olduğunu söyledi. Diğer medya kuruluşları da onun öldüğü sırada 84 yaşında olduğunu bildirdi.
New York City sosyetesinin yıldızı, 1990'larda milyarder kocası Alec Wildenstein'dan boşanmasının ardından magazin dünyasının demirbaşlarından biri haline gelmişti. Her ne kadar iyi bilinmesine rağmen, kendine özgü yüz özelliklerinden dolayı özellikle "Kedi Kadın" lakabıyla anılmıştır.
Son olarak 18 Aralık'ta nişanlısı Klein ile birlikte Paris'te görüntülenen Wildenstein, o günden sonra bir daha görülmedi.