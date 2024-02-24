Kemal Doğulu: Kardeşimizi seçemeyiz, sadece kan bağımız var

"SADECE KAN BAĞIMIZ VAR"

Kemal Doğulu, kardeşi Kadir Doğulu ile küslüğüyle ilgili konuşarak; "Benim sadece kan bağım var. Siz ne biliyorsanız ben de onu biliyorum. Sebepleri var küslüğün tabii ki. O biliyor, ben biliyorum ve ailem biliyor" dedi.

Sözlerine; "Hiç kimsenin bilmesine de gerek yok" diye devam eden ünlü isim şu ifadeleri kullandı: