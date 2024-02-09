Kenan Doğulu annesinin doğum gününü kutladı: Sevgisi, desteğiyle her zaman bizimle olan canım annem, iyi ki doğdun
Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu annesi Serpil Doğulu'nun doğum gününü kutladı. Doğulu paylaşımına, "Sevgisi, desteği ve sonsuz inancıyla her zaman bizimle olan canım annem, iyi ki doğdun" notunu düştü.
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2014 yılında oyuncu Beren Saat ile nikah masasına oturan şarkıcı Kenan Doğulu, annesi Serpil Doğulu'nun yeni yaşını kutladı.
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Ünlü şarkıcı annesi ile fotoğraflarını paylaşarak "Hayatımıza renk veren, gülüşüyle dünyamızı değiştiren, sevgisi, desteği ve sonsuz inancıyla her zaman bizimle olan canım annem iyi ki doğdun. İyi ki varsın. Hep birlikte nice senelere" notunu düştü.
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