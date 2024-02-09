Kenan Doğulu annesinin doğum gününü kutladı: Sevgisi, desteğiyle her zaman bizimle olan canım annem, iyi ki doğdun

Ünlü şarkıcı annesi ile fotoğraflarını paylaşarak "Hayatımıza renk veren, gülüşüyle dünyamızı değiştiren, sevgisi, desteği ve sonsuz inancıyla her zaman bizimle olan canım annem iyi ki doğdun. İyi ki varsın. Hep birlikte nice senelere" notunu düştü.