Kenan Doğulu ve Beren Saat çiftinin bebek beklediği iddia edildi
Oyuncu Beren Saat ile şarkıcı Kenan Doğulu, 11 yıl önce dünyaevine girmişlerdi. Ünlü çiftin bebek beklediği iddia edildi.
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Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bihter karakteriyle hafızalara kazınan Beren Saat, 2014 yılında şarkıcı Kenan Doğulu ile nikah masasına oturmuştu.
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Hem başarılı kariyerleriyle hem de özel hayatlarıyla sık sık gündeme gelen çift Kenan Doğulu ve Beren Saat hakkında heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı.
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Ünlü çiftin bebek beklediği öne sürüldü. Ancak ikiliden henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.
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Geçtiğimiz günlerde bir mekân çıkışında görüntü almak isteyen gazetecilere, kapıdaki görevliler engel olmaya çalıştı. Kenan Doğulu ve Beren Saat'in bu sırada sessiz kalması ve soruları yanıtsız bırakması dikkat çekti. Çiftin bu tavrı, iddiaları daha da güçlendirdi.