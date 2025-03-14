Kenan Doğulu ve Beren Saat çiftinin bebek beklediği iddia edildi

Geçtiğimiz günlerde bir mekân çıkışında görüntü almak isteyen gazetecilere, kapıdaki görevliler engel olmaya çalıştı. Kenan Doğulu ve Beren Saat'in bu sırada sessiz kalması ve soruları yanıtsız bırakması dikkat çekti. Çiftin bu tavrı, iddiaları daha da güçlendirdi.